Пять человек пострадали после столкновения легковушек под Орлом

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9:41, 25 мая 2022 года
Пять человек пострадали после столкновения легковушек под ОрломЧетверо госпитализированы.
Накануне днем на 349-ом километре автодороги М-2 «Крым» в Орловском муниципальном округе произошло ДТП с пятью пострадавшими. По предварительным данным, водитель «Лады Ларгус» столкнулся с попутным «Ниссаном Альмера». От удара иномарка съехала с трассы и врезалась в световую опору.
Водителю и трем пассажиркам «Ниссана» потребовалась госпитализация. Еще один мужчина, сидевший в салоне иномарки, после оказания медпомощи был отпущен.
За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 11 ДТП, 6 человек получил травмы, – сообщили в областном УГИБДД.
Фото пресс-службы УГИБДД России по Орловской области
Орловское Информбюро