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10:15, 25 мая 2022 года

Студент ОГУЭТ наказан полумиллионным штрафом за взятку проректору

В обмен на 33 тысячи рублей проректор должна была помочь молодому человеку погасить академическую задолженность, а также поспособствовать в успешной сдаче итоговых экзаменов и выпускной квалификационной работы.


Бывший студент Орловского государственного университета экономики и торговли приговорен к штрафу в 500 тысяч рублей за дачу взятки в размере 33 тысяч рублей проректору по молодежной политике и международному сотрудничеству данного вуза, – сообщили в областном СУ СК и региональной прокуратуре. Молодой человек может оспорить вердикт, который пока не вступил в законную силу.

Как следует из материалов дела, проректор должна была помочь молодому человеку погасить академическую задолженность, а также поспособствовать в успешной сдаче итоговых экзаменов и выпускной квалификационной работы без фактической проверки знаний, но была задержана до того, как успела исполнить договоренность. Студента к сдаче итоговых экзаменов не допустили.

Проректор уже осуждена. Ей назначен штраф в виде двух с половиной миллионов рублей и трехлетний запрет работать на организационно-распорядительных должностях в государственных учебных заведениях.


Орловское Информбюро


 
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