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10:45, 25 мая 2022 года Болховчанка стала жертвой мошенничества при продаже квартиры Женщина потеряла 80 тысяч рублей.





В Болховском районе полицейские расследуют уголовное дело о мошенничестве, совершенном в отношении 55-летний местной жительницы. Женщина стала жертвой злоумышленницы, поместив объявление о продаже квартиры на рекламном сайте, – сообщили в областном УМВД.



В телефонном разговоре мошенница сообщила, что уже перевела по номеру телефона на кредитную карту гражданки 100 тысяч рублей. Владелица квартиры пожелала, чтобы перевод был осуществлен на ее обычную карту. Злоумышленница согласилась и попросила вернуть ей уже якобы перечисленные деньги, продиктовала болховчанке номер карты, на которые та и перевела 80 тысяч рублей. Чуть позже женщина проверила свой счет, но обещанные деньги там так и не появились. А покупательница перестала отвечать на звонки.





Орловское Информбюро





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