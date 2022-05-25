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11:15, 25 мая 2022 года Житель Орла приговорен к длительному заключению за угрозу убийством и убийство 39-летний мужчина проведет в колонии строгого режима одиннадцать с половиной лет.





Заводской районный суд города Орла приговорил 39-летнего местного жителя к одиннадцати с половиной годам колонии строгого режима за угрозу убийством и убийство, – сообщили в региональном СУ СК и прокуратуре. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.



Из материалов дела следует, что в июле прошлого года осужденный вместе со своей знакомой распивал алкоголь в одном из гаражей на улице Тимирязева. Во время внезапно вспыхнувшей ссоры мужчина направил в сторону женщины подобранный здесь же поварской нож, словесно угрожая расправиться с подругой, после чего спрятать тело в подвале. Женщина сумела убежать.



Спустя несколько месяцев мужчина совершил убийство. При схожих обстоятельствах он лишил жизни престарелого родственника. Поссорившись с ним на почве распития спиртного, осужденный нанес собутыльнику не менее 28 ударов деревянным подлокотником.





Орловское Информбюро





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