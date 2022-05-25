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11:30, 25 мая 2022 года 1 июня в Орловской области начинается детская летняя оздоровительная кампания Глава регдепартамента образования Алексей Карлов в беседе с корреспондентом ГТРК «Орел» Татьяной Тимохиной рассказал, как будет организован отдых.





С 1 июня в Орловской области начинается детская летняя оздоровительная кампания. В данный момент завершаются последние приготовления к ней. В регионе будут работать 8 загородных и 265 пришкольных учреждений. Глава регдепартамента образования Алексей Карлов в беседе с корреспондентом ГТРК «Орел» Татьяной Тимохиной рассказал, как будет организован отдых, на какие льготы могут рассчитывать родители при покупке путевки, кто может рассчитывать на бесплатные направления и прочие детали предстоящей кампании.





Татьяна Тимохина





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