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12:00, 25 мая 2022 года 46 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 23 пациента госпитализированы.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 25 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 46 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 23 человека.



Болезнь победили еще 50 жителей региона. Летальных исходов не зафиксировано. Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерло 1 920 человек.





Орловское Информбюро





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