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12:30, 25 мая 2022 года 25 мая – Международный день пропавших детей. Специалисты напоминают: научите ребенка громко и четко говорить неизвестным людям фразу «Я тебя не знаю!»





Сегодня – Международный день пропавших детей. Символом этой даты является синяя незабудка. История берет начало в 1979 году, когда в США пропал шестилетний ребенок. Его поиски получили большой общественный резонанс, но не увенчались успехом.



В прошлом году в России поступило 43 тысячи заявок на поиск детей. С учетом пропавших ранее до сих пор не найдено 1 086 ребят. По данным международных правозащитных организаций, в среднем в Европе ежегодно исчезает более 70 тысяч несовершеннолетних, в США – более 420 тысяч.



За жизнь и спасение пропавших ежедневно вместе с полицией борются поисковики. За 11 с половиной лет существования отряда «ЛизаАлерт» к ним поступило больше 30 тысяч заявок. В этом году отряд уже получил более трех тысяч заявок. Около 90% детей найдены живыми.



Специалисты напоминают: научите ребенка громко и четко говорить неизвестным людям фразу «Я тебя не знаю!». Это привлечет внимание окружающих. Что-либо другое может не сработать – люди подумают, что ребенок просто капризничает.





Юлия Сулим





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