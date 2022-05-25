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13:00, 25 мая 2022 года

Орловский Народный Фронт поможет беженцам из Мариуполя и Харькова трудоустроиться

Активисты продолжают содействовать в решении проблем вынужденных переселенцев. Вопросы обеспечения легко решаемы, но есть моменты, которые нужно прорабатывать сообща. За этим общественники и приехали в пункт временного размещения в лагере «Юбилейный».


В пункте временного размещения в лагере «Юбилейный» сейчас живут 96 человек, прибывших из Мариуполя и Харькова. С ними встретились активисты регионального Народного Фронта. Общественники подсказали вынужденным переселенцам, как решать проблемы с документами и взаимодействовать с миграционной службой. Также было обещано решить еще один вопрос: найти воспитателя на 8 часов в день, чтобы мамы могли работать.

Трудоустроиться пока смогли единицы. Проблем много и с документами, и с транспортом. Но вакансии предложили. Строительные, сельхозпредприятия и фермеры нуждаются в рабочих руках.

Сейчас этим беженцам нужны средства личной гигиены и корма для животных. Проблему с летней одеждой уже решили. В орловский штаб Народного Фронта не иссякает поток поступлений от жителей региона.


Татьяна Тимохина


 
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