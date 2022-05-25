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13:30, 25 мая 2022 года

«Точки роста» помогли сотне орловских школьников занять призовые места в различных конкурсах

Один из таких центров естественно-научного образования появился в Покровской средней школе. Корреспонденты ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер и Анастасия Дорохова узнали, как новое оборудование расширяет горизонты обучения.


Благодаря созданному центру естественно-научного образования «Точка роста» ученики Покровской средней школы подкрепляют знания на практике – на уроке физики эксперименты проводят на специальном оборудовании под присмотром учителя. С цифровой лабораторией стало легче осваивать химию. Для кабинета биологии приобретен гербарий – его здесь не только изучают, но и создают свой собственный. Ребята знакомятся также с лечебными свойствами растений, основав кружок «Аптека на подоконнике». Кабинет технологии стал конструкторским бюро. Школьники собирают роботов и учатся их программировать.

На обновление было потрачено порядка трех миллионов рублей. Работы велись в рамках нацпректа «Образование».

«Точка Роста» стала для школьников движущей силой вперед. За учебный год ребята получили более ста призовых мест в муниципальных, районных, всероссийских и международных конкурсах. Подобные центры уже есть в 47 школах региона. Необходимым оборудованием оснастят еще 23 школы.


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