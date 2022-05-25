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13:00, 25 мая 2022 года В Орле правоохранители проверяют факт нападения собачьей стаи на территории больницы Информация об инциденте появилась накануне в социальных сетях.





Региональная прокуратура и областной СУ СК сообщили о начале собственных проверок, связанных с фактом нападения стаи бродячих собак на ребенка. Информация об инциденте на территории одной из орловских больниц появилась накануне в социальных сетях.



Органы изучат действия ответственных за контроль над безнадзорными животными сотрудников и дадут соответствующую оценку.



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Орловское Информбюро





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