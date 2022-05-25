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14:15, 25 мая 2022 года

Орловский музей изобразительных искусств получил картину «Ангелом хранимая»

Ее автор – художник по шелку Валентина Олейникова. На полотне представлен собирательный образ воевавших женщин. Картину музею подарила сама автор.


Валентина Олейникова – художник по шелку. Ее конек – техника «батик». Главными героинями произведений мастера всегда является женщина. В эти майские дни Великой Победы автор сделала Орловскому музею изобразительных искусств особый подарок – картину о войне «Ангелом хранимая».

Женщина в шинели, изображенная на полотне, образ собирательный воевавших женщин. Ангел-хранитель, нарисованный рядом, должен спасти, уберечь, отвести беду, помочь вернуться домой. В картине переплетены и великая грусть, и великая надежда, и гимн женщине.

Это не первая работа, которую Валентина Олейникова дарит музею. И хоть шелк требует особых правил хранения, сотрудники очень рады этому подарку, потому что приобрести такие работы самостоятельно очень непросто. Так, картина за картиной, здесь собирается отличная коллекция от орловских художников.


Эва Стасюлевич


 
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