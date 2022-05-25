Главная » Новости



14:45, 25 мая 2022 года В Орле под окнами многоэтажки найдено тело молодого парня Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.





Ночью из окна многоэтажного дома в Заводском районе Орла выпал молодой человек 2001 года рождения. Юноша не выжил. Обстоятельства произошедшего выясняют правоохранительные органы.





Мария Семак





Новости СМИ2