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15:15, 25 мая 2022 года В Орле на площади Маршала Жукова отравили туи Об этом заявили в городской администрации. Пострадало свыше 40 деревьев и десятки метров рулонного газона.





На площади Маршала Жукова в Орле неизвестными отравлено свыше 40 туй и десятки метров рулонного газона, – сообщили сегодня в городской администрации. Характерный налет проявился в первой декаде мая, но тогда его приняли за полезный стимулятор – компонент, под слоем которого деревья оставляют зимовать. Окончательно все стало ясно лишь на днях. Спасти деревья уже невозможно.



Мэрия намерена обратиться в полицию. Для подрядчика случай не является гарантийным. Материальный ущерб еще предстоит установить.



Видео пресс-службы мэрии Орла









Орловское Информбюро





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