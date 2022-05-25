В Орле на площади Маршала Жукова отравили туи

|
|
|Главная » Новости
15:15, 25 мая 2022 года
В Орле на площади Маршала Жукова отравили туиОб этом заявили в городской администрации. Пострадало свыше 40 деревьев и десятки метров рулонного газона.
На площади Маршала Жукова в Орле неизвестными отравлено свыше 40 туй и десятки метров рулонного газона, – сообщили сегодня в городской администрации. Характерный налет проявился в первой декаде мая, но тогда его приняли за полезный стимулятор – компонент, под слоем которого деревья оставляют зимовать. Окончательно все стало ясно лишь на днях. Спасти деревья уже невозможно.
Мэрия намерена обратиться в полицию. Для подрядчика случай не является гарантийным. Материальный ущерб еще предстоит установить.
Видео пресс-службы мэрии Орла
Орловское Информбюро