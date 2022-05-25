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16:15, 25 мая 2022 года

Журналисты ГТРК «Орел» одержали победу в конкурсе творческих работ о предпринимательстве

Высоко отмечены работы корреспондентов Елизаветы Капыриной, Антона Киселева и Всеволода Трифонова.


В мэрии Орла сегодня состоялось торжественное награждение журналистов, победивших в конкурсе творческих работ о предпринимательстве. Корреспонденты ГТРК «Орел» одержали победу в номинации «Материал о предпринимательстве в эфире телекомпании, радиокомпании».

Места распределились следующим образом:

• 1 место – Елизавета Капырина, сюжет «Центр «Мой бизнес» продолжит поддержку самозанятых»;

• 2 место – Антон Киселев, сюжет «Орловское предприятие по производству мебели и фурнитуры стало на путь импортозамещения»;

• 3 место – Всеволод Трифонов, сюжет «Орловское предприятие выпускает детали для импортных сельхозмашин».


Коллектив ГТРК «Орел» поздравляет коллег с победой и желает дальнейших успехов на профессиональном поприще.

Фото пресс-службы мэрии Орла


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Орловское предприятие по производству мебели и фурнитуры стало на путь импортозамещения

Орловское предприятие выпускает детали для импортных сельхозмашин



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