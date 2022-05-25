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15:29, 25 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Орловский Народный Фронт поможет беженцам из Мариуполя и Харькова трудоустроиться.



- Сегодня – Международный день пропавших детей. Специалисты напоминают: научите ребенка громко и четко говорить неизвестным людям фразу «Я тебя не знаю!»



- Орловщина отметила День славянской письменности и культуры. В рамках торжеств в Вятском Посаде состоялся I международный фестиваль славянской письменности «Много букв».



- Журналисты ГТРК «Орел» одержали безоговорочную победу в конкурсе творческих работ о предпринимательстве.



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