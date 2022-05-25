Троллейбусное движение в Орле планируется восстановить на следующей неделе

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15:41, 25 мая 2022 года
Троллейбусное движение в Орле планируется восстановить на следующей неделеСейчас для трех маршрутов недоступен участок движения от Главпочтамта до автовокзала и наоборот.
На следующей неделе в Орле планируют восстановить полноценное троллейбусное движение, – сообщили в городской администрации.
С 12 мая маршрутам № 4, 6 и 7 из-за повреждения контактной сети недоступен участок движения от Главпочтамта до автовокзала и наоборот. Если не возникнет новых порывов, привычное движение троллейбусов возобновится уже 2 или 3 июня. Сроки восстановления в мэрии объяснили необходимостью заказать дополнительные муфты для кабеля.
Орловское Информбюро