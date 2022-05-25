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16:45, 25 мая 2022 года Крупнейший орловский застройщик присоединился к национальному проекту «Производительность труда» «Строительное управление № 2» станет уже седьмой компанией в регионе, участвующей в программе.





Крупнейший орловский застройщик «Орелстрой» присоединился к национальному проекту «Производительность труда». Курс – на повышение производительности на дочернем предприятии «Строительное управление № 2». Там уже работают эксперты федерального центра компетенций.



Это уже седьмая орловская компания, где будет реализован проект по повышению производительности продукции. Рост, по планам, за три года составит больше 15%. Делаться это будет за счет снижения себестоимости продукции, снижения незавершенного производства и наращивания объемов товара. Опыт предприятий, где проект реализован, подтверждает, что всё возможно – выручка увеличивается уже спустя полгода.





Антон Киселёв





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