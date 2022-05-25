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17:35, 25 мая 2022 года Беженцы в орловских ПВР смогут напрямую связаться с зампредом регионального правительства Татьяна Крымова дала поручение разместить номер ее телефона во всех местах временного пребывания вынужденных переселенцев.





Орловцы продолжают оказывать поддержку вынужденным переселенцам. Речь идет не только о еде и проживании. Дети получили возможность учиться, взрослым помогают в трудоустройстве, оказывают содействие в получении федеральной выплаты в 10 тысяч рублей. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на селекторном совещании. Его провела зампред правительства Татьяна Крымова. Она дала поручение разместить номер ее телефона во всех пунктах временного размещения – для прямого общения с беженцами.



Члены областного правительства регулярно посещают места временного пребывания вынужденных переселенцев, чтобы лично пообщаться с людьми, узнать о сложностях, которые возникают и оперативно решить их. Зампред правительства Владимир Ивановский побывал в Ливнах, где в местной гостинице, где живут 45 беженцев, из них 14 – дети.



Сейчас на Орловщине развернуто 34 пункта временного размещения. В них проживает порядка тысячи человек.





Татьяна Напольских





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