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18:00, 25 мая 2022 года Полторы сотни орловцев с ограниченными возможностями здоровья соревновались в спорте и творчестве На фестивале «Русская березка» не было проигравших. За состязаниями людей с сильной волей наблюдала корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.





На стадионе в 909 квартале города Орла собрались 150 человек из Орла, Орловского, Болховского, Мценского и Ливенского районов. Они – участники 27 фестиваля для людей с ограниченными возможностями «Русская березка».



Каждая дисциплина – про преодоление себя. Любые задачи выполнялись, пусть и не всегда с первой попытки. И все же не все могли участвовать в некоторых видах состязаний, поэтому для них организаторы подготовили конкурсы творческой самодеятельности.



После долгих ковидных ограничений такое мероприятие – настоящий праздник для участников. Следующий фестиваль для людей с ограниченными возможностями «Золотая осень» состоится в сентябре.





Юлия Сабельникова





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