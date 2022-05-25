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17:21, 25 мая 2022 года На Орловщину надвигаются дожди с сильным ветром Непогода ожидается в течение ближайших двух суток.





По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 25 мая по 21 час 26 мая на территории области облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем временами дожди, местами сильные. Ветер ночью юго-западный: 4 – 9 м/с, днем западный: 8 – 13 м/c, местами порывы 16 – 21 м/с. Температура воздуха ночью: +4°С…+9°С, днем: +16°С…+21°С.



27 мая на территории области местами небольшие дожди. Ветер западный: 8 – 13 м/с, местами порывы 15 – 18 м/с. Температура воздуха ночью: +7°С…+12°С, днем: +15°С…+20°С.





Орловское Информбюро





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