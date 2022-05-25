среда 25.05.2022 17:59:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

17:43, 25 мая 2022 года

Для орловских ветеранов боевых действий планируют ввести ряд льгот

Соответствующие законопроекты уже разработаны в областном совете и направлены губернатору Андрею Клычкову на заключение.


Орловский областной совет передал на заключение губернатору Андрею Клычкову ряд законопроектов, предусматривающий льготы для ветеранов боевых действий, – сообщили в пресс-службе регионального заксобрания.

Документами предлагается внесение изменений в ряд региональных законов. Один из них — «О транспортном налоге». В настоящее время в области установлена 50 % налоговая льгота для легковых автомобилей до 150 л. с. для ветеранов боевых действий. Инвалиды боевых действий освобождены от уплаты налога. В случае принятия поправок, ветераны боевых действий будут также полностью освобождены от уплаты транспортного налога.

Кроме того, предлагается принять областной закон, предусматривающий установление, наряду с компенсацией в соответствии с Федеральным законом, дополнительной меры социальной поддержки ветеранам и инвалидам боевых действий в виде компенсаций расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг до их полного освобождения от этих расходов. ФЗ предусматривает ветеранам боевых действий компенсацию расходов на оплату жилых помещений в размере 50 %; инвалидам боевых действий — на оплату жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 %. В Орловской области дополнительная компенсация оставшихся 50% расходов в настоящее время предусмотрена только для участников Великой Отечественной войны.

Законопроектом о внесении изменений в Закон Орловской области «О дополнительных мерах по социальной поддержке участников вооружённых конфликтов, получивших инвалидность вследствие военной травмы» предлагается включить в перечень получателей ежемесячной доплаты к пенсии ветеранов и инвалидов боевых действий, выполняющих специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, а также в ходе специальной военной операции на территориях Украины, ДНР и ЛНР. Кроме того, предлагается повысить установленный размер ежемесячной доплаты к пенсии: инвалидам 1 и 2 группы — с 1 000 до 1 500 рублей; инвалидам 3 группы — с 500 рублей до 1 000 рублей. При этом вышеуказанный размер дополнительной меры соцподдержки планируется индексировать ежегодно на коэффициент индексации, установленный законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Согласно ФЗ № 5-ФЗ от 12.01.1995 «О ветеранах» к ветеранам и инвалидам боевых действий относятся граждане: участвующие в боевых действиях в Афганистане; выполняющие задачи в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона; выполняющие специальные задачи на территории Сирийской Арабской Республики, а также выполняющие задачи в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года и другие категории.


Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.