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18:15, 25 мая 2022 года Уже 250 орловцев пострадали от укусов клещей Каждого присосавшегося паразита следует удалить и отдать в лабораторию, ведь клещи переносят опасные заболевания. Как проходит проверка? Выясняла корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.





Этой весной в Орловской области к врачам с укусами клещей уже обратилось около 250 человек, в том числе 65 детей. Зарегистрирован случай заболевания иксодовым боррелиозом, который передают эти паукообразные. Акарицидные обработки общественных территорий уже проводятся, но опасность стать жертвой клеща сохраняется.



Присосавшегося паразита следует удалить и отдать на экспертизу. Кроме иксодового боррелиоза, на Орловщине клещи могут переносить моноцитарный эрлихиоз человека и гранулоцитарный анаплазмоз человека.



Каждый клещ, который попадает в лабораторию, помещается в пробирку, и жертвами становятся уже сами кровососы. В начале исследования их купают в спирте и в двух физрастворах, а затем буквально стирают в порошок. Окончательный результат выдает умный прибор. Ежегодно примерно 14% из исследованных паразитов заражены опасными болезнями.



Специалисты предупреждают: выезжая на небезопасную по вирусному энцефалиту территорию, следует заблаговременно привиться. При лесных прогулках стоит соблюдать правила безопасности и не пренебрегать средствами защиты от клещей.





Татьяна Тимохина





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