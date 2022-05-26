В Мценске начато строительство Фетовского сквера

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7:50, 26 мая 2022 года
В Мценске начато строительство Фетовского сквераСрок окончания работ – 5 сентября 2022 года.
В Мценске до 5 сентября этого года будет построен Фетовский сквер. Ранее проект стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Стоимость работ – 67 миллионов рублей. Финансирование выделят из федерального бюджета.
В сквере запланирована установка памятника Афанасию Фету, а также обустройство парковки, музея, детской площадки, прогулочной и торговой зоны, – сообщает региональный информационный портал.
Фото: информационный портал Орловской области
Орловское Информбюро