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7:50, 26 мая 2022 года В Мценске начато строительство Фетовского сквера Срок окончания работ – 5 сентября 2022 года.





В Мценске до 5 сентября этого года будет построен Фетовский сквер. Ранее проект стал победителем Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды. Стоимость работ – 67 миллионов рублей. Финансирование выделят из федерального бюджета.



В сквере запланирована установка памятника Афанасию Фету, а также обустройство парковки, музея, детской площадки, прогулочной и торговой зоны, – сообщает региональный информационный портал.

Фото: информационный портал Орловской области







Орловское Информбюро





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