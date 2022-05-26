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8:33, 26 мая 2022 года В Орле правоохранители сорвали сбыт синтетического наркотика В попытке распространения значительного размера запрещенного вещества подозревается 20-летняя девушка.





В Советском районе Орла полицейскими по подозрению в распространении наркотических веществ была задержана 20-летняя девушка. При себе у нее оказалось 20 свертков с синтетическим наркотиком – так называемой «солью». Лабораторная проверка показала, что правоохранители изъяли 0,86 грамма «зелья». Орловчанка взята под стражу, – сообщили в областном УМВД.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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