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9:17, 26 мая 2022 года В Орле проведут Тургеневский праздник Торжества в честь орловского писателя возвращаются после ковидных ограничений.





После перерыва, связанного с пандемией, в сквере Дворянское гнездо в Орле вновь пройдет праздник «В тургеневском саду …». Об этом сообщил первый зампред Орловского областного совета Михаил Вдовин, гости праздника погрузятся в атмосферу удивительного и волшебного сада произведений Ивана Тургенева.

Праздник «В тургеневском саду …» запланирован на 1 июля в сквере Дворянское гнездо.





Орловское Информбюро





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