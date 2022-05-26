Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Почему снятого с человека клеща лучше отнести на исследования? И как они проводятся? «Вести-Орел» побывали в вирусологической лаборатории.





- «Точка Роста» для умников и умниц. Как национальный проект меняет качество образования.





- «Незримые свидетели войны». Сегодня в ОГИК открылась необычная выставка.





- В соединении с природой. В регионе стартовал отбор проектов «Агротуризма».





- Весь «пьедестал» у корреспондентов ГТРК «Орёл». Сегодня в мэрии подвели итоги творческого конкурса среди региональных СМИ.