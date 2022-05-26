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21:40, 25 мая 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Кому помешали туи в центре Орла? На площади Маршала Жукова пострадало свыше 40 деревьев.
- Почему снятого с человека клеща лучше отнести на исследования? И как они проводятся? «Вести-Орел» побывали в вирусологической лаборатории.
- «Точка Роста» для умников и умниц. Как национальный проект меняет качество образования.
- «Незримые свидетели войны». Сегодня в ОГИК открылась необычная выставка.
- В соединении с природой. В регионе стартовал отбор проектов «Агротуризма».
- Весь «пьедестал» у корреспондентов ГТРК «Орёл». Сегодня в мэрии подвели итоги творческого конкурса среди региональных СМИ.
Вести-Орёл