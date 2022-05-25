Орловская область передала свыше 30 тонн гуманитарного груза российским военнослужащим

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21:25, 25 мая 2022 года
Орловская область передала свыше 30 тонн гуманитарного груза российским военнослужащимВ доставке посылки принял участие губернатор Андрей Клычков.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что более 30 тонн гуманитарного груза, собранного жителями региона и бизнесом, доставлено в расположения российских войск, задействованных в специальной военной операции на территории Украины. Глава Орловщины принял личное участие в сопровождении посылки.
Как ранее сообщал губернатор, стоимость груза составила порядка 10 миллионов рублей. В посылку вошли: продовольствие, вещи и обувь, медикаменты и средства для реабилитации, предметы личной гигиены, дизельные генераторы, спальные мешки, летний камуфляж, рации, очки ночного видения, газовые горелки, аэрозоли от насекомых, детские письма.
Для желающих помочь в дальнейших сборах гуманитарной помощи, все реквизиты указаны на личной странице
Андрея Клычкова в «ВКонтакте».
Орловское Информбюро