Орловская область передала свыше 30 тонн гуманитарного груза российским военнослужащим

В доставке посылки принял участие губернатор Андрей Клычков.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил, что более 30 тонн гуманитарного груза, собранного жителями региона и бизнесом, доставлено в расположения российских войск, задействованных в специальной военной операции на территории Украины. Глава Орловщины принял личное участие в сопровождении посылки.



Как ранее сообщал губернатор, стоимость груза составила порядка 10 миллионов рублей. В посылку вошли: продовольствие, вещи и обувь, медикаменты и средства для реабилитации, предметы личной гигиены, дизельные генераторы, спальные мешки, летний камуфляж, рации, очки ночного видения, газовые горелки, аэрозоли от насекомых, детские письма.

