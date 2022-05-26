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10:05, 26 мая 2022 года В Ливнах продолжается строительство пристройки к самой крупной школе в городе Новый корпус школы № 2 позволит учебному учреждению перейти на односменный режим работы.





В Ливнах продолжается возведение нового корпуса школы № 2. Работами занимается фирма «Авилон». Пристройка рассчитана на 450 мест. Ввод здания в строй позволит учебному учреждению перейти на односменный режим работы.



Стоимость работ составит 245 миллионов рублей. Два отдельных корпуса соединят между собой галереей, на первом этаже будут находиться хореографический и спортивный залы, на втором – актовый зал на 312 мест и мастерские.



Сдать пристройку подрядчик должен к августу 2023 года.



Материалы предоставлены телекомпанией «ПРИНТ-ТВ»





При содействии ТК ПРИНТ-ТВ





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