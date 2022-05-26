Главная » Новости



10:35, 26 мая 2022 года В Орловской области стартовал период ЕГЭ Кампания началась сегодня с испытаний по химии, литературе и географии.





На Орловщине стартовала экзаменационная кампания для одиннадцатиклассников. Сегодня ребята сдают ЕГЭ по химии, литературе и географии.



В Орле проверять знания по этим предметам будут 343 одиннадцатиклассника. А уже в начале следующей недели состоится первый обязательный госэкзамен – по русскому языку. Напомним, всего в этом году на Орловщине сдают ЕГЭ около 3 тысяч выпускников.



С полным расписанием ЕГЭ в Орловской области можно ознакомиться на сайте областного правительства.





Юлия Сулим





Новости СМИ2