В Орловской области стартовал период ЕГЭ

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10:35, 26 мая 2022 года
В Орловской области стартовал период ЕГЭКампания началась сегодня с испытаний по химии, литературе и географии.
На Орловщине стартовала экзаменационная кампания для одиннадцатиклассников. Сегодня ребята сдают ЕГЭ по химии, литературе и географии.
В Орле проверять знания по этим предметам будут 343 одиннадцатиклассника. А уже в начале следующей недели состоится первый обязательный госэкзамен – по русскому языку. Напомним, всего в этом году на Орловщине сдают ЕГЭ около 3 тысяч выпускников.
С полным расписанием ЕГЭ в Орловской области можно ознакомиться на сайте областного правительства.
Юлия Сулим