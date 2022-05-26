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11:00, 26 мая 2022 года Орловские садоводы и фермеры не боятся экспериментов Корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер расскажет, как смекалка помогла сэкономить на покупке нового комбайна, докажет, что любовь к цветам передается по наследству и познакомит с садоводом, у которого каждое дерево по праву может называться «садом».





Дмитрий Подрезов с головой в садоводство ушел на пенсии, особенно увлекся прививкой деревьев. Для него они – «поле» для экспериментов. К примеру, яблоня. Хозяину изначально не понравились плоды и теперь у каждой ветки – свой сорт. С них садовод памятки не снимает. Пробует плоды новых сортов. Понравились – оставляет, нет – безжалостно вырезает. Прививка, как говорит пенсионер, позволяет сэкономить пространство.



Зоя Кустова исключительно любуется тем, что вырастила. Она цветовод. На ее клумбе сейчас цветут нарциссы и тюльпаны. Сад – ее отдушина. Говорит, что любовь к цветам ей привили родители. Сейчас она передает ее дочери. «Душа радуется, когда выйдешь, а возле дома у тебя порядок. Этим и живу», – признается женщина.



Алексей Иванов живет сельским хозяйством. Его чесночная ферма набирает обороты. Начинал с малого, а сейчас счет идет на гектары. Нужда на выдумку хитра – старый морковоуборочный комбайн фермер переоборудовал под уборку чеснока, который сегодня отправляется во все регионы страны. В этом году овощевод заложил еще и экспериментальный участок, где будет выращивать помидоры, огурцы и болгарский перец.





Анна Вайсергисер





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