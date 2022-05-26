четверг 26.05.2022 11:49:02 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

11:00, 26 мая 2022 года

Орловские садоводы и фермеры не боятся экспериментов

Корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер расскажет, как смекалка помогла сэкономить на покупке нового комбайна, докажет, что любовь к цветам передается по наследству и познакомит с садоводом, у которого каждое дерево по праву может называться «садом».


Дмитрий Подрезов с головой в садоводство ушел на пенсии, особенно увлекся прививкой деревьев. Для него они – «поле» для экспериментов. К примеру, яблоня. Хозяину изначально не понравились плоды и теперь у каждой ветки – свой сорт. С них садовод памятки не снимает. Пробует плоды новых сортов. Понравились – оставляет, нет – безжалостно вырезает. Прививка, как говорит пенсионер, позволяет сэкономить пространство.

Зоя Кустова исключительно любуется тем, что вырастила. Она цветовод. На ее клумбе сейчас цветут нарциссы и тюльпаны. Сад – ее отдушина. Говорит, что любовь к цветам ей привили родители. Сейчас она передает ее дочери. «Душа радуется, когда выйдешь, а возле дома у тебя порядок. Этим и живу», – признается женщина.

Алексей Иванов живет сельским хозяйством. Его чесночная ферма набирает обороты. Начинал с малого, а сейчас счет идет на гектары. Нужда на выдумку хитра – старый морковоуборочный комбайн фермер переоборудовал под уборку чеснока, который сегодня отправляется во все регионы страны. В этом году овощевод заложил еще и экспериментальный участок, где будет выращивать помидоры, огурцы и болгарский перец.


Анна Вайсергисер


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.