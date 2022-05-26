Главная » Новости



11:15, 26 мая 2022 года Орловские полицейские выясняют обстоятельства отравления деревьев на площади Маршала Жукова Накануне в мэрии Орла заявили о порче 40 туй гербицидами.





Сообщение об отравлении 40 туй на площади Маршала Жукова зарегистрировано в УМВД России по городу Орлу. Накануне об акте вандализма сообщили в городской администрации.

«В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. С места происшествия изъяты образцы почвы и листвы, которые направят для производства экспертизы в целях установления наличия отравляющих веществ», – сообщает пресс-служба регионального УМВД.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2