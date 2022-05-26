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12:00, 26 мая 2022 года Молодые орловские налоговики показали оригинальные решения сложных задач Профессиональные навыки специалисты тренировали в деловой игре «Продвижение».





В Орле вновь состоялась деловая игра «Продвижение», в ходе которой молодые специалисты налоговых органов отрабатывали профессиональные навыки и находили оригинальные решения сложных задач. Для участников это своего рода повышение профессиональной квалификации, но в игровой форме.



В игре участвовали четыре команды. Каждой досталась своя задача. Вопросы, поставленные перед специалистами, значимые и до сих пор окончательно не решенные – нематериальное стимулирование работников, меры господдержки для налогоплательщиков, усовершенствование работы интерактивного сервиса службы, самозанятые. Главная цель – чтобы предложения не просто остались на бумаге, но и имели потенциал к реализации.



Каждая команда должна создать и презентовать свой проект. Лучшие работы планируют отправить на уровень Федеральной налоговой службы, чтобы в дальнейшем внедрить их в жизнь.





Татьяна Тимохина





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