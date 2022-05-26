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12:30, 26 мая 2022 года Ковидные ограничения в Орловской области продлены до конца июня Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба.





В Орловской области до 30 июня 2022 года включительно продлили ограничительные мероприятия, введенные в связи с коронавирусом. Продление режима повышенной готовности требует соблюдения «масочного режима», норм социального дистанцирования и других противоэпидемических мер, – сообщает региональный информационный портал.



Ограничительные мероприятия продлены в связи с тем, что на Орловщине отмечаются высокие показатели заболеваемости ОРВИ, COVID-19 и внебольничными пневмониями, превышающие показатели по стране.





Орловское Информбюро





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