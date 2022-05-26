Главная » Новости



13:45, 26 мая 2022 года Знаменитый проект «Экскурсии по Орлу» возобновляет свою работу Его создатель Дарья Фурманская побеседовала с корреспондентом ГТРК «Орел» Эвой Стасюлевич и поделилась планами на ближайшее будущее.





Знаменитый проект «Экскурсии по Орлу», созданный Дарьей Фурманской, возобновляет работу. Первую экскурсию планируется провести уже 31 мая. Корреспондент ГТРК «Орел» Эва Стасюлевич встретилась с автором и узнала, как пандемия повлияла на работу проекта, его ближайшие планы, а также какие достопримечательности областной столицы нужно показывать гостям.





Эва Стасюлевич





Новости СМИ2