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14:15, 26 мая 2022 года Алфавит – как вдохновение для творчества В День славянской письменности и культуры в Вятском Посаде прошел I международный фестиваль славянской письменности «Много букв». Участники представили работы, в центре внимания которых – буквы.





В Вятском Посаде в День славянской письменности и культуры прошел I международный фестиваль «Много букв». Его цель – продвижение кириллицы в качестве идентичного уникального русского и славянского культурного кода.



На выставке представили порядка 250 работ. Участвовали как профессионалы, так и дети. Алфавит нашел отражение в декоративно прикладном творчестве: лепке, кружевах, гобеленах, дизайне одежды и вышивке.



География участников была обширной. Работы представили российские и зарубежные авторы. Свои варианты отправила также православная гимназия имени Климента Охридского – ученика Кирилла.



Авторов лучших работ наградили дипломами и подарками. Фестиваль планируют сделать традиционным.





Татьяна Тимохина





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