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14:45, 26 мая 2022 года

Сопровождение орловских предпринимателей начинается на ранних этапах

Сегодня – День российского предпринимательства. Существенную помощь представителям этой профессии оказывает центр «Мой Бизнес».


26 мая в России отмечается День российского предпринимательства. В Орловской области насчитывается 25 тысяч представителей этой профессии. Денис Ханов – один из них. Свою карьеру начал 12 лет назад с должности бармена, а затем вместе с командой создал в Орле гастрономический треугольник из заведений общепита.

Уже почти три года орловским предпринимателям помогает центр «Мой Бизнес», действующий в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». За это время центр стал связующим звеном в диалоге бизнеса и государства. Поддержка начинается уже с момента появления бизнес-идеи. В центре помогут ее развить, обучат основам предпринимательства и будут сопровождать проект.

Малый и средний бизнес – это один из источников дохода бюджета всех уровней. Именно предприниматели сегодня исполняют муниципальные контракты и участвуют в социальной жизни города. Нередко они оказывают благотворительную помощь.

Начиная с 2020 года ситуация в мире испытывает бизнес на прочность. Сначала вызов бросила пандемия коронавируса, сейчас добавились экономические санкции, и в этой борьбе проиграть тоже нельзя.


Елизавета Капырина


 
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