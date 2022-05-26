В Орле открылась первая Служба сопровождения замещающих семей

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16:00, 26 мая 2022 года
В Орле открылась первая Служба сопровождения замещающих семейЕе главная цель – уменьшить количество отказов от приемных детей.
Сегодня в Орле состоялось торжественное открытие Службы сопровождения замещающих семей, – сообщили в городской администрации. Служба расположилась в обновленном помещении по адресу: ул. Московская, 66. Люди, решившие приютить ребенка, получат здесь поддержку и необходимые навыки. Главная цель этой работы – уменьшить количество отказов от приемных детей.
Орловское Информбюро