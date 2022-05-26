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16:01, 26 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орел» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня в России отмечают День российского предпринимательства. Существенную помощь представителям этой профессии оказывает центр «Мой Бизнес».



- Ковидные ограничения в Орловской области продлены до конца июня. Соответствующее решение принято на сегодняшнем заседании регионального оперативного штаба.



- В Орловской области стартовал период ЕГЭ Кампания началась сегодня с испытаний по химии, литературе и географии.



- Орловцев атакуют клещи. Каждого присосавшегося паразита следует удалить и отдать в лабораторию. Как проходит проверка и как уберечься от кровососа?



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