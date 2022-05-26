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17:30, 26 мая 2022 года На Троицких хороводах в Орловской области выступит творческий коллектив из Луганской Народной Республики Подготовка к празднику продолжается – дороги к селу Льгов будут отремонтированы, для удобства гостей от Орла и обратно организуют специальные рейсы. Свой сюрприз готовит и наша телерадиокомпания.





Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в Орловском полесье» вновь состоится – спустя два года коронавирусных ограничений. Торжества традиционно пройдут в селе Льгов Хотынецкого района 12 июня. Подготовка к ним сегодня обсуждалась на совещании губернатора с главами муниципалитетов.



Программа уже сформирована. Ознакомиться с ней можно на сайте областного правительства. На торжества приглашены более 30 творческих коллективов. Два из них представят Белоруссию и Луганскую Народную Республику.



К празднику дороги к селу Льгов будут отремонтированы, для удобства гостей от Орла и обратно организуют специальные рейсы. Свой сюрприз готовит и наша телерадиокомпания – на площадке праздника будет работать ретро-студия, где ГТРК «Орел» проведет интервью с участниками торжеств.





Орловское Информбюро





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