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16:42, 26 мая 2022 года «Рукой подать» Новая программа ГТРК «Орел» станет туристическим гидом по Орловщине. Анна Боева предложит интересный маршрут на выходные.





С такой погодой сложно поверить, но через несколько дней лето. А оно, как известно «маленькая жизнь», которую хочется провести ярко, чтобы воспоминаний хватило на весь год. С такой погодой сложно поверить, но через несколько дней лето. А оно, как известно «маленькая жизнь», которую хочется провести ярко, чтобы воспоминаний хватило на весь год. За интересными впечатлениями и классными фотографиями далеко ехать и не надо. Наша новая программа станет вашим туристическим гидом по самой красивой части России - нашей малой Родине. Ведь до десятков интересных мест буквально «рукой подать». Такое название ей мы и дали. Премьера сегодня в 21:15 на телеканале «Россия 24».





Анна Боева





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