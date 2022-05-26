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17:34, 26 мая 2022 года Орловские выпускники показали знания химии, географии и литературы Сегодня стартовал период ЕГЭ. Как и у остальных одиннадцатиклассников, он начался и у Елизаветы Лагоши, дочери актера и режиссера, заслуженного артиста России Валерия Лагоши. Корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина наблюдала за ребятами перед одним из важнейших событий в их жизни.





26 мая в Орловской области начался период ЕГЭ. Первые испытания – по химии, географии и литературе. Если два предмета совпали, один из них придется сдавать в дополнительный срок.



Наиболее популярной сегодня была химия. Ее написал 421 ученик. Литературу выбрали 266 человек, а географию – всего 49 ребят.



Елизавета Лагоша, дочь актера и режиссера, заслуженного артиста России Валерия Лагоши, сдавала литературу. Она выросла за кулисами театра и свою жизнь намерена связать с режиссурой или сценаристикой. А там без литературы – никак. Перед испытанием признавалась, что готова и не волнуется. Знаменитый родитель тоже спокоен, в способностях дочери не сомневается, а ее выбор – поддержит.



Сегодняшние результаты ребят будут известны через две недели, а впереди еще много сложных экзаменов. Следующий – русский язык. Его будут сдавать все. Испытание пройдет 30 и 31 мая.





Татьяна Тимохина





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