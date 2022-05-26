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18:00, 26 мая 2022 года

Орловские дайверы нашли останки корабля на дне Ладоги

Это парусное судно могло принадлежать Валаамскому монастырю.


Орловские дайверы из клуба «ДивО», которые сейчас находятся на Валааме, обнаружили на дне Ладоги останки корабля. Это парусное судно могло принадлежать Валаамскому монастырю и перевозить груз для постройки скитов. На борту судна обнаружили предметы, датируемые, ориентировочно, серединой XIX – началом XX века. Обстоятельства затопления судна пока неизвестны.
«Корабль частично разрушен, скорее всего, авиабомбой, часть носа обрушена, корпус корабля сохранился очень хорошо. Корабль интересен и перспективен для дальнейшего обследования, находку мы передадим для исследования специалистам», – цитирует дайвера клуба «Диво» Станислава Трофимова агентство «ТАСС».
Орловские дайверы уже несколько лет подряд совершают экспедиции на Валаам. Они разыскивают церковные ценности, утраченные монахами при эвакуации в сороковых годах прошлого века.


Орловское Информбюро


 
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