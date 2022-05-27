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7:40, 27 мая 2022 года Детский сад на ул. Ливенской в Орле планируют сдать в начале октября Уже в августе должна открыться запись детей на очередь в ясли.





Самые крупные в Орле ясли на 105 мест на ул. Ливенской планируется сдать уже в начале октября этого года. Об этом сообщил замгубернатора и председателя правительства Орловской области по планированию, экономике и финансам Вадим Тарасов.

Уже в августе должна открыться запись детей на очередь в новый детский сад, – Уже в августе должна открыться запись детей на очередь в новый детский сад, – сообщает региональный информационный портал.





Орловское Информбюро





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