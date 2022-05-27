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8:33, 27 мая 2022 года В Орле запланировали ремонт девяти остановок общественного транспорта Работы выполнят во втором и в третьем кварталах этого года.





К октябрю в Орле запланировано обновление девяти остановочных павильонов. В рамках мероприятий: ремонт деформированных стоек и замена крыши в Новосильском переулке, 3, ремонт крыши по ул. Генерала Родина, 69, покраска каркасов остановочных павильонов на ул. Часовой, 50а, на Московском шоссе, 162а, на ул. Рощинской, 2 и 19. Остановку на пересечении ул. Раздольной и ул. Силикатной планируется оборудовать урнами, отремонтировать имеющуюся скамейку, а также деформированные стойки и заменить поликарбонат. На ул. Раздольной, 76 установят недостающую стенку, а на ул. Кузнецова появится новый остановочный павильон.

В первом квартале уже привели в порядок шесть остановок в Заводском районе, шесть – в Советском, семь — в Северном и восемь — в Железнодорожном. Основные проблемы – это дооборудование урнами, восстановление стенок павильонов после нападок вандалов и ремонт крыши, – сообщили в мэрии Орла.





Орловское Информбюро





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