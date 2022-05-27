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9:15, 27 мая 2022 года 27 мая – Общероссийский день библиотек В Орле сегодня работают три крупнейшие региональные библиотеки и 18 муниципальных. Накануне праздника в «Пушкинке» чествовали лучших библиотекарей областной столицы.





Сегодня отмечается Общероссийский день библиотек. Эта дата приурочена ко дню основания в 1795 году первой государственной общедоступной библиотеки России. В Орле сегодня работают три крупнейшие региональные библиотеки и 18 муниципальных. Еще 8 библиотек городских округов открыты в крупных населенных пунктах области, а в районах работают 356 библиотек. Накануне праздника в «Пушкинке» чествовали лучших библиотекарей областной столицы. В конкурсе «Лучший библиотекарь города Орла» приняли участие шесть человек. Победителями стали:

• Наталья Емельянова, ведущий методист ЦГМБ им. А. С. Пушкина; • Оксана Панарина, заведующая Библиотечно-информационным центром; • Дмитрий Филиппов, библиотекарь ЦГМБ им. А. С. Пушкина.





Орловское Информбюро





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