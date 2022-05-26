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21:40, 26 мая 2022 года
Коротко о главном«Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».
- Их выбор - ЕГЭ. Выпускники школ вступили на финишную прямую.
- На их «плечах» бюджеты держатся. Какой главный секрет «своего дела»? Сегодня – День российского предпринимательства.
- Общественные территории Змиевки преображаются в рамках национального проекта. В административном центре Свердловского района заканчивают обновление ярмарочной площади.
- Есть желание - будет работа. Тысячу вакансий представили молодым специалистам.
- Яркие краски французских импрессионистов - на выставке в Орле.
- Намоленная православная святыня доставлена в Орел. Про этот крест было известно еще в XV веке.
Вести-Орёл