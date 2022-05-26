четверг 26.05.2022 20:42:41 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Очерки и публицистика
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Главная » Новости

19:58, 26 мая 2022 года

13 июня в Орле состоится благотворительный полумарафон «По берегу»

Его цель – сбор средств на создание детской инклюзивной площадки в областной столице.


В Орле состоится благотворительный полумарафон «По берегу». Его цель – сбор 3 миллионов рублей на создание детской инклюзивной площадки в областной столице. Об этом сообщил в ходе прямого эфира мэр областной столицы Юрий Парахин. В программе — забеги на дистанции от 500 метров до 21,1 километра.  

До 11 июня необходимо подать заявку. Желающие просто поддержать проект финансово также могут это сделать. Вся информация о мероприятии – на сайте поберегу.рф.

Фото с сайта поберегу.рф
 



Орловское Информбюро


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.