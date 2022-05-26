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19:58, 26 мая 2022 года 13 июня в Орле состоится благотворительный полумарафон «По берегу» Его цель – сбор средств на создание детской инклюзивной площадки в областной столице.





В Орле состоится благотворительный полумарафон «По берегу». Его цель – сбор 3 миллионов рублей на создание детской инклюзивной площадки в областной столице. Об этом сообщил в ходе прямого эфира мэр областной столицы Юрий Парахин. В программе — забеги на дистанции от 500 метров до 21,1 километра.

До 11 июня необходимо подать заявку. Желающие просто поддержать проект финансово также могут это сделать. Вся информация о мероприятии – на сайте



Фото с сайта поберегу.рф

До 11 июня необходимо подать заявку. Желающие просто поддержать проект финансово также могут это сделать. Вся информация о мероприятии – на сайте поберегу.рф Фото с сайта поберегу.рф





Орловское Информбюро





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