Главная » Новости



20:15, 26 мая 2022 года Выпускные вечера в Орле состоятся 24 и 25 июня Каждый класс самостоятельно выберет для себя дату.





Выпускные вечера для учеников 11 классов в Орле пройдут 24 и 25 июня. Об этом сообщил в ходе прямого эфира мэр областной столицы Юрий Парахин. Каждый класс может самостоятельно выбрать для себя дату.



Фото из архива ГТРК "Орел"





Орловское Информбюро





Новости СМИ2