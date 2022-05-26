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20:41, 26 мая 2022 года В Орле расширят парковочную зону перед парком Победы Об этом в рамках прямого эфира сообщил мэр Юрий Парахин. Градоначальник допустил, что работы будут выполнены до 5 августа.





Юрий Парахин, мэр г. Орла: «Дано поручение расширить парковочную зону перед парком Победы. Сделаем обязательно в этом году. Я думаю, до 5 августа. Используем материал, снятый с дорог в рамках ремонта. Пока дополнительного источника финансирования мы не видим. Также там сейчас строится новый спортивный объект, поэтому у нас сейчас капитально не получится сделать парковки».





Орловское Информбюро





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