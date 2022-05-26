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20:50, 26 мая 2022 года Андрей Клычков поделился кадрами доставки гуманитарного груза российским военнослужащим Накануне в расположение российских войск передали 30 тонн помощи, собранной жителями Орловской области и бизнесом.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков опубликовал в своих социальных сетях видеоотчет о доставке российским военнослужащим, участвующим в спецоперации на территории Украины, 30 тонн помощи, собранной жителями Орловской области и бизнесом. В посылку вошли: продовольствие, вещи и обувь, медикаменты и средства для реабилитации, предметы личной гигиены, дизельные генераторы, спальные мешки, летний камуфляж, рации, очки ночного видения, газовые горелки, аэрозоли от насекомых.



Также были доставлены детские письма. На кадрах видно, что детские рисунки украшают палатки военнослужащих.





Орловское Информбюро





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